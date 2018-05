La Confessione | ospite Alvaro Vitali | “Lino Banfi è sparito con me Nessuno mi ha più

La Confessione - Gianfranco Vissani ospite di Peter Gomez : “Gli chef sono delle mignotte - siamo i più grandi mercenari” : “Forse pubblicizzerei prodotti industriali per soldi”. A ‘La Confessione ‘, stasera alle 23.30 su Nove, il grande chef Gianfranco Vissani , ospite di Peter Gomez , mette alla berlina vizi e stravizi dei maestri della cucina italiana. “Farebbe la pubblicità di un prodotto nel quale non crede per guadagnare tantissimi soldi?”, chiede il giornalista. Vissani ammette: “Forse sì, forse sì. Mandare avanti un’attività commerciale come la ...

Choc a Domenica Live - la Confessione della Cipriani sconvolge. Ospite di Barbara D’Urso - a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...