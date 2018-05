Juventus | Higuain shock | “ho pensato di smettere”

Juventus - Marotta sbarra l'uscita : 'Higuain e Dybala non sono in vendita' : ... li cediamo solo se loro chiedono di andare via - ha detto l'ad bianconero ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Ad oggi questi presupposti per i due argentini non ci sono , ...

Calciomercato Juventus - che ribaltoni in attacco : Higuain può partire - il nome in pole per il sostituto : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, è pronta la festa scudetto, dopo la conquista della Coppa Italia la dirigenza si è subito mossa per programmare il futuro e non sono da escludere novità clamorose, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Alla fine potrebbe rimanere Dybala mentre sembra inevitabile l’addio di Mandzukic, potrebbe inoltre aprirsi una clamorosa ...