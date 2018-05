Juventus | all' Allianz Stadium aggiornata la grafica con lo scudetto numero ' 36'

Buffon dal Parma alla Juventus - così è diventato una leggenda : ... passando per le copertine delle riviste di gossip grazie agli amori di Alena Seredova e Ilaria D'Amico, arrivando alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006. Ecco tutte le tappe del numero uno. Il ...

La Juventus “aggiorna” gli scudetti all’Allianz Stadium : la polemica con la Figc continua! : La Juventus continua nella ben nota querelle sul numero di scudetti vinti, all’Allianz Stadium figurano 36, contro i 34 realmente assegnati ai bianconeri “Anche quest’anno, l’Allianz Stadium ha completato l’aggiornamento #MY7H”. La Juventus ha aggiornato per la settima volta consecutiva, il grande scudetto posto all’ingresso dell’Allianz Stadium, con su scritto il numero di successi in campionato. ...

Moggi è sicuro : "Buffon sarà il mio erede alla Juventus" : Gianluigi Buffon , nella conferenza stampa di oggi, ha annunciato il suo addio alla Juventus dopo 17 anni conditi di successi, enormi soddisfazioni e grandi delusioni. Il 40enne di Carrara, però, non ...

Juventus - Buffon : “Sabato addio alla Juve. Valuterò offerte e futuro. Nazionale? Dico che…” : Juventus, Buffon- Gigi Buffon dirà addio alla Juventus sabato pomeriggio. Ultima gara in bianconero, poi futuro ancora da decidere. Resta viva l’ipotesi di continuare a giocare, ma occhio anche ad un potenziale futuro da dirigente nella società bianconera. “SABATO MIA ULTIMA PARTITA” “Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus. Voglio […] L'articolo Juventus, Buffon: “Sabato addio ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro ad un passo dallo United : ecco l'erede : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci delle grosse novità in casa Juventus. Alcuni top player bianconeri, infatti, sono in forte dubbio sul rimanere a Torino. Paulo Dybala, autore di una stagione discontinua, ma comunque di altissimo livello, è seguito da alcuni top club europei (in particolare Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea) e potrebbe decidere di lasciare la Juventus, ...

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : "Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia" : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino. "Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l'ha fatta Andrea Agnelli. Lascio ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “innesto dal Barcellona” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus ha disputato una stagione positiva che si è conclusa con la vittoria del campionato e la Coppa Italia, delusione invece in Champions League. Adesso è il momento di pensare alla prossima stagione ma in generale il club bianconero guarda al futuro. Una notizia arriva direttamente dalla Spagna, nel dettaglio innesto in prospettiva di quello che viene considerato uno dei migliori prospetti in circolazione: ...

Juventus - Piqué intervista il capitano : 'Sono Buffon e voglio esserlo fino alla fine' : 1 di 3 Successiva TORINO - Il ritiro lo spaventa ma se resterà in campo lo farà per poter vestire i panni di SuperGigi fino alla fine. alla vigilia della conferenza stampa in cui farà luce sul proprio ...

Dalla Spagna : 'La Juventus soffia il giovane Moreno al Barcellona' : TORINO - Colpo in prospettiva per la Juventus. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport', la Juventus avrebbe comunicato al Barcellona l'intenzione di portare in Italia Pablo Moreno pagando la clausola di 3 milioni di euro. L'attaccante classe 2002 era da tempo nel radar di molte ...