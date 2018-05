Juve | è il giorno di Buffon Alle 11 | 30 la conferenza

Juventus - il ricordo di un giorno speciale : 'Quando il calendario dice 5 maggio...' : ROMA - La Juventus vanta una striscia aperta di 6 successi nelle gare disputate il 5 maggio e il bilancio complessivo dei 17 precedenti è di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per l'occasione la ...

Nel giorno del delirio di Orsato in Inter-Juve arriva un’altra doccia fredda : Ancelotti dice “no” all’Italia - adesso dovremo sorbirci Mancini CT : Panchina Italia, clamoroso no di Ancelotti. Si è giocata la giornata del campionato di Serie A, con le polemiche incredibili tra Inter e Juventus per l’arbitraggio shock da parte di Orsato con i tantissimi errori a favore dei bianconeri. Ma un’altra importante notizia di giornata riguarda la Nazionale e l’incredibile rifiuto da parte di Ancelotti, sembrava tutto fatto dopo il secondo colloquio adesso l’ex Bayern Monaco ha ...

Rocchi - l'emozione del giorno dopo : 'Juve-Napoli - quanta tensione' : 'Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere ...

Juventus-Napoli - il giorno dopo di Allegri : “Non ho dormito perchè…” : Juventus-Napoli- Massimiliano Allegri ha analizzato la gara di ieri sera in occasione della riunione CONI tra allenatori, dirigenti, arbitri e giocatori. Il tecnico ha evidenziato il finale di stagione. “NON HO dormito” “Stanotte ho dormito poco, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata dura, ora […] L'articolo Juventus-Napoli, il giorno dopo di Allegri: ...

Juventus. allenamento a Vinovo poi un giorno libero : Vinovo - La Juventus ha svolto oggi il terzo e ultimo allenamento della settimana. La squadra, ancora priva di molti nazionali, stamattina ha lavorato a Vinovo in vista della gara di sabato prossimo ...

Juventus - Dybala il giorno dopo : 'Il pallone non voleva entrare - guardiamo avanti' : 'In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!'. Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero ...

Funerale Davide Astori - è il giorno dell’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo [VIDEO] : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c’è anche chi è arrivato alle 7 per ...