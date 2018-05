Buffon - la conferenza stampa LIVE : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Juve - Buffon in lacrime : «Sabato la mia ultima partita» Diretta : «Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus». Gigi Buffon conferma il suo addio, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. «Credo - aggiunge in lacrime - sia il...

Buffon prepara l’addio - Moggi lo incorona : “ha tutte le carte in regola per essere il mio erede alla Juve” : Luciano Moggi ha parlato del futuro di Gigi Buffon, incoronandolo come suo erede una volta che avrà detto basta con il calcio giocato Nella giornata di oggi Gigi Buffon svelerà il suo futuro, intervenendo in conferenza stampa da Vinovo. Tutti attendono l’annuncio dell’addio al calcio giocato, ma il portiere bianconero ci ha abituato a sorprese e colpi di scena, dunque potrebbe anche decidere di andare a giocare all’estero, ...

Buffon - i 10 momenti chiave della carriera di Gigi : esordio - Juve - Berlino... : 9 LUGLIO 2006: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO - Dopo una cavalcata pazzesca, la Nazionale di Marcello Lippi batte la Francia 6-4 ai rigori , 1-1, nella finale mondiale ed è campione del mondo per la ...

Juventus - Buffon lascia il calcio : «Ho un po' di paura - ma sono sereno» : Parole di qualche settimana fa, ma significative. Buffon sta per dare l'addio al calcio, ma ne sapremo di più a breve. E' prevista la sua conferenza stampa di saluti, vedremo anche se...

Buffon : 'Serie B con la Juve una scelta che rifarei. Il ritiro mi spaventa...' : Buffon: 'Quando ho scelto ero felice di farlo, perché penso che ci siano uomini, giocatori, che hanno l'opportunità di dare speranza in questo sport tramite le loro decisioni. Era un momento in cui ...

Juventus - tutti i dubbi di Buffon : “ho paura…” : Nella giornata di giovedì conferenza stampa da parte del portiere Buffon che dovrebbe annunciare l’addio al termine della stagione. Il numero uno bianconero svela tutte le preoccupazioni e le paure, The Players’ Tribune pubblica una chiacchierata video tra Gigi Buffon con il difensore spagnolo Piqué: “Se ti dicessi che non ho paura probabilmente direi una bugia, però dentro di me ho la tranquillità e la serenità. Quando cominci ...

