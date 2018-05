Jane the Virgin | Crazy Ex-Girlfriend e iZombie al capolinea | The CW annuncia le ultime

Iniziate le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists : prime foto di Janel Parrish e Sasha Pieterse : Dopo annunci, rivelazioni e anticipazioni, hanno preso finalmente il via le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists, lo spin off della serie Freeform portata al successo da Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario, Ashley Benson ma anche Janel Parrish e Sasha Pieterse, anello di congiunzione tra i due show. A confermare l'inizio delle riprese non poteva essere che lei, la showrunner di Pretty Little Liars e di questo spin off, I. ...