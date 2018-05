Jaguar Land Rover - Strappato alla Ford il nuovo responsabile dei Veicoli Speciali

quattroruote

(Di giovedì 17 maggio 2018) Il gruppohaJamal Hameedi, in carica dal 2013 in qualità ditecnico del repartoPerformance. La notizia, confermata dCasa americanastampa nazionale, conferma l'intenzione del Gruppo inglese di rafforzare il settore delle auto più lussuose ed estreme: il tecnico entrerà infatti a far parte del reparto Special Vehicle Operations (SVO).Hammedi ha sviluppato la Focus RS e la GT. Hameedi ha lavorato sui progetti più recenti e importanti dellaPerformance: dMustang Shelby GT350Fiesta ST, dall'F-150 RaptorFocus ST ed RS, senza ovviamente dimenticare la GT. Prima ancora aveva coordinato lo Special Vehicle Team (SVT) a partire dal 2005 come program manager del progetto della precedente generazione dellaGT. Per il momento il grupponon ha rilasciato un comunicato ufficiale e non ...