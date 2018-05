J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri | gli ospiti del 19 maggio

optimaitalia

: J-Ax e Fedez ad #Amici17 con Massimo Ranieri: gli ospiti del 19 maggio, finale ballo - OptiMagazine : J-Ax e Fedez ad #Amici17 con Massimo Ranieri: gli ospiti del 19 maggio, finale ballo - auoaniilyass : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 17 maggio 2018) J-Ax ediDedella settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma.J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo pezzo.Biondo, in sala prove, si è cimentato con il brano Cigno Nero, la cui versione originale rilasciata da Fedez prevede un duetto con Francesca Michielin. La versione proposta adpotrebbe prevedere la partecipazione della cantante Emma Muscat, unica voce femminile del team.La squadra blu non dovrà preparare solo il duetto con J-Ax ma anche un pezzo con. A duettare conpotrebbe essere il cantante Einar Ortiz che ...