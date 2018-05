IV edizione del VEGAN DAY in arrivo a Catania | un' intera giornata dedicata al mondo vegan

29ª edizione del Festival del Profumo : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza made in Italy : ‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il titolo di miglior fragranza made in Italy alla 29ª edizione del Festival del Profumo Ieri sera, presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano, la giuria del celebre concorso di Accademia del Profumo ha premiato Signorina in Fiore di Ferragamo Parfums come miglior fragranza Femminile made in Italy. Signorina in Fiore, ultima nata della collezione Signorina di Ferragamo Parfums è ...