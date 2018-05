Italia Under 17 | Greco | Riccardi | Vergani e | ecco chi sono le speranze azzurre

Europeo Under 17 - Italia batte 2-1 il Belgio e vola in finale : L’Italia Under 17 batte il Belgio 2-1 e vola alla finale del Campionato Europeo di categoria. A regalare il successo agli azzurrini all’Aesseal New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, i gol di Manu Gyabuaa al 31′ e di Eduardo Vergani al 71′, per il Belgio rete di Yorbe Vertessen al 57′. L’Italia tornerà in campo domenica per vedersela con la vincente tra Inghilterra e Olanda. Cinque anni dopo la finale ...

Calcio - Europei Under17 2018 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la ...

