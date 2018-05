Italia finisce di fronte a Corte Ue per xylella e smog

Nucleare - l'Italia finisce davanti alla Corte di Giustizia europea : Alessandro Farruggia Roma 16 maggio 2018 " Sui rifiuti nucleari il nostro Paese usa la politica dello struzzo. Neghiamo il problema. Lo rinviamo. Nel caso migliore promettiamo, come ha fatto ripetutamente per quanto gli compete il ministro Calenda, ma poi come Paese non manteniamo. E ...

Xylella - l'Italia finisce davanti a Corte Ue : l'Italia domani dovrebbe essere deferita alla Corte di Giustizia dell'Ue nell'ambito della procedura di infrazione aperta in relazione alle misure necessarie per combattere la diffusione della Xylella ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : finisce la favola di Camilla Rosatello - passa l’estone Kaia Kanepi : Anche le favole più belle hanno una fine: Camilla Rosatello, numero 270 WTA, che aveva vinto il torneo delle prequalificazioni, ricevendo così una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’italia di tennis, esce al primo turno al cospetto della qualificata estone Kaia Kanepi, che si impone con il netto punteggio di 6-1 6-2 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra, forse tradita dall’emozione, cede a ...

Calcio : la Juve è campione d'Italia per la settima volta consecutiva. A Roma finisce 0-0 : La Juventus è campione d’Italia per la settima volta consecutiva. È bastato pareggiare 0-0 all’Olimpico contro la Roma (che mantiene così il terzo posto in classifica ad una giornata dalla fine) per vanificare il tentativo di rincorsa del Napoli vincitore per 2-0 della sfida a Marassi contro la Sampdoria. Roma-Juventus è stata gara vera nel primo tempo e nei primi 25’ della ripresa, fino ...

La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia. Il match finisce 4-0 | : Allegri a sorpresa tiene Higuain in panchina, davanti Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Gattuso schiera Locatelli

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Turchia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

Il conto della Brexit finisce anche alle Regioni Italiane : Chi pensava che la Brexit non avesse alcuna conseguenza sull'Italia si sbagliava e di grosso. I nodi cominciano a venire al pettine e a farne le spese potrebbero essere le Regioni. Gli enti locali, che dovrebbero avere un ruolo fondamentale nel processo di costituzione degli Stati Uniti d'Europa perche´ sono il collante tra i territori e il livello europeo, rischiano di vedere ridotti i fondi per la politica di coesione previsti nel prossimo ...

Italiano ruba raro volume di Harry Potter a Piccadilly Circus e finisce alla sbarra : Un libraio Italiano è accusato di aver rubato a Londra una prima copia firmata di Harry Potter e il Calice di Fuoco e di averla sostituita con un altro libro. Prezzo di copertina? Ben 1.675 sterline.Rudolf Schönegger, comparso dinanzi ai giudici londinesi, ha spiegato di essere un collezionista e venditore di volumi preziosi e di essere assiduo frequentatore delle librerie nel centro di Londra ma ha negato ogni ...

L'Italia di Di Biagio riprende l'Inghilterra nel finale : finisce 1-1 a Wembley : L'Italia di Luigi Di Biagio prende fiato e solo nel finale riesce a pareggiare contro l'Inghilterra di Southgate. Gli azzurri, infatti, dopo aver perso per 1-0 contro l'Argentina a Manchester, hanno ripreso per i capelli, a Wembley, i padroni di casa dell'Inghilterra. La gara è stata abbastanza equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con gli azzurri che sono pure andati più volte vicini al gol ma l'imprecisione e la bravura degli avversari ...