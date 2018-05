Italia - aumenta il saldo della bilancia commerciale : A marzo 2018 il saldo commerciale dell'Italia con il resto del mondo è in surplus per 4,5 miliardi di euro, rispetto ai 3,1 miliardi registrati nel mese precedente. Lo rileva l'ISTAT , spiegando come ...

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la nuova classifica generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...

BankItalia : a marzo calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A marzo aumentano i prestiti al settore privato e i depositi, mentre diminuiscono le sofferenze bancarie. Lo rivela Bankitalia che oggi 10 maggio, ha pubblicato il bollettino statistico: "...

BankItalia : nel 2018 Pil a +1 - 4% - ma aumentano rischi al ribasso : ... che in audizione alle Commissioni speciali di Camera e Senato sottolinea come sia però "aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all'andamento osservato dell'economia e agli ...

Dazi e Iva - per BankItalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Coldiretti : boom della canapa in Italia - in 5 anni aumentati 10 volte i terreni coltivati : boom della canapa in Italia che nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati, dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018 nelle campagne dove si moltiplicano le esperienze innovative, con produzioni che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici. E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti “La ...

Aumentano le "Bandiere Blu" - è qui il mare più bello d'Italia : Un marchio, riconosciuto in tutto il mondo sia dai turisti che dagli operatori turistici come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri, ...

Aumentano le spiagge da sogno in Italia - 368 le Bandiere Blu : A sorpresa la Campania scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana per numero di comuni premiati

Clima - Eurostat : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 in UE e Italia : Secondo i dati divulgati da Eurostat, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione di carburanti di origine fossile nell’Unione Europea nel 2017 sono salite dell’1,8% rispetto al 2016. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del riscaldamento globale e contano per circa l’80% delle emissioni totali di gas serra. Le emissioni di biossido di carbonio sono salite nel 2017 nella maggioranza degli Stati ...

Cartomanzia nel 2018 in Italia : aumenta il numero dei consultanti : I numeri sono indicatori di tendenze e costumi di una Nazione. Rappresentano il quadro sociale in cui si vive. Le

Istat - nei prossimi 40 anni aumenta la vita media di 5 anni - ma il Sud Italia si spopola : Secondo le stime del report demografico Istat, nei prossimi quarant'anni è atteso un calo demografico: secondo lo studio nel 2065 la popolazione Italiana sarà pari a 54,1 milioni, con una flessione rispetto al 2017 di 6,5 milioni.Continua a leggere

I dati dell'Eurostat sul mercato del LAVORO in Italia non sono incoraggianti. Tuttavia è possibile adottare degli interventi per aumentare l'occupazione. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:07:00 GMT)

Rc auto - Italiani più "litigiosi" : aumenta il costo delle assicurazioni : automobilisti sempre più litigiosi, processi lenti e prezzo medio dell'rc auto in aumento. Lo scorso 6 aprile l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni , Ivass, ha pubblicato il bollettino ...