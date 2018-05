Ispezioni | lente d’ingrandimento sui tirocini

leggioggi

(Di giovedì 17 maggio 2018) Cresce l’attenzione dell’Ispettorato del Lavoro suiextracurriculari. A dirlo la circolare n. 8 del 18 aprile 2018 con cui si forniscono indicazioni operative al personale ispettivo, finalizzate ad individuare i casi in cui dietro alo si nasconde un lavoro subordinato sottopagato. La circolare segue di qualche mese il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2018, che ha inserito itra i principali ambiti su cui si concentreranno gli ispettori. Prendendo in prestito la normativa europea si può definire ilo come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale” (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014). Il rischio, denuncia l’Ispettorato, è che il ...