Il presidente della Commissione Europea Juncker ha annunciato un'azione urgente per proteggere le imprese europee dalle conseguenze legate alla scelta della Casa Bianca di ritirarsi dall'accordo sul nucleare con l'. "Le decisioni prese" dagli Stati Uniti "non rimarranno senza conseguenze. Dobbiamo agire ora e per questo domani mattina alle 10.30 lanciamo il ricorso alla legge del 1996 che punta a neutralizzare gli effetti extraterritoriali delle azioni americane" per le imprese europee. ha spiegato Juncker.(Di giovedì 17 maggio 2018)