Iran | Merkel | accordo non perfetto ma dobbiamo mantenerlo

Angela Merkel : 'ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare Iraniano distrugge la fiducia internazionale' : La cancelliera ha inoltre sottolineato che la Germania continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione multilaterale in tutto il mondo. In seguito all'annuncio del presidente americano Trump l'8 ...

RAID ISRAELE DOPO MISSILI Iran : NETANYAHU "SUPERATA LINEA ROSSA"/ Rohani a Merkel : "no tensioni in Siria" : Siria, razzi IRANiani sul Golan: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"

Macron e Merkel : appello a distensione Israele-Iran. La Cancelliera : valori europei non scontati : Macron viene premiato per la sua "energica visione di una nuova Europa", come "precursore coraggioso del rinnovamento del sogno europeo". Laudatio di Angela Merkel in onore del collega francese. A margine della manifestazione, l'incontro con Petro Poroschenko in una trilaterale per affrontare la questione ucraina

Macron-Merkel appello per Israele-Iran : 12.22 Il presidente francese,Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca,Angela Merkel, hanno avuto un colloquio ad Aquisgrana, a margine della trilaterale con l'Ucraina. Secondo quanto riferisce a Parigi una fonte dell'Eliseo, "i due leader hanno espresso preoccupazione dopo i raid israeliani in Siria di questa notte ed hanno lanciato un appello alla distensione".

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Iran nucleare - Europa unita per evitare le sanzioni Usa. Merkel : faremo di tutto. Scholz : proteggere le aziende : L'Europa oltre l'Ue trova una voce sola il giorno dopo l'annuncio di Donald Trump di voler uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano firmato dal

Khamenei attacca Trump dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare Iraniano/ Angela Merkel : "Verifiche ok" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.