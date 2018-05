' Io non so se ce la faremo o no | ma valeva la pena provarci' | Salvini lascia il dubbio

COREA DEL NORD - SALTA VERTICE KIM-TRUMP? “non faremo FINE LIBIA”/ Ma in USA sono sicuri : "Avanti col summit" : SALTA l’incontro Trump-Kim? La COREA del NORD: “NON siamo la LIBIA”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i COREAni non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:39:00 GMT)

Corea del Nord - salta vertice Kim-Trump? “non faremo fine Libia”/ Seul : “Usa sanno di siti nucleari segreti” : salta l’incontro Trump-Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Coreani non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:40:00 GMT)

Ora la Lega da Mattarella | Di Maio : "Chiesto altro tempo per il programma" | "Premier? non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo".

M5s : "Abbiamo chiesto ancora tempo a Mattarella per completare il programma" | "Premier? non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo". Ora tocca alla Lega

Di Maio al Colle : non faremo nomi premier in pubblico - chiesto altro tempo per chiudere il contratto : Il capo politico M5S Luigi Di Maio ha chiesto ancora altro tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Alle 18 al Colle salirà la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...

Russiagate : vice ministro giustizia - non ci faremo intimidire : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Matteo Renzi - la mossa che fa esplodere il Pd : 'Fatti da parte' - 'non si va in tv a dire cosa faremo' : 'Un partito non decide la sua linea politica negli studi televisivi. Quando un leader perde, si fa da parte', è l'attacco diretto di Gianni Cuperlo a Renzi, su Repubblica . E un altro esponente di ...

Renzi : non faremo mai un governo con i 5 Stelle : ROMA - Il lungo silenzio tattico di Matteo Renzi sta per finire. Stasera l'ex premier e leader ombra del Pd tornerà in tv e, dal salotto di Fabio Fazio su RaiUno, confermerà la linea del «mai un ...

Bologna - Donadoni : 'non faremo sconti al Milan' : Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, undicesimo in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. C'è quel grande colpo con una big da centrare che manca dal 6 ...

Simeone : 'non ci faremo distrarre dal Napoli - voglio segnare da fuori-area' : Per leggere l'intera intervista vi rimandiamo all'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Comments comments

Governo - Di Maio : “Basta minacce da Berlusconi. non faremo interesse di partito come la Lega” : “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del ...

Bayern Monaco-Real Madrid - Zidane : 'No - non ce la faremo sotto' : Una grande semifinale tra due club storici del calcio europeo. Primo atto in Germania, secondo in Spagna la settimana prossima. Alla vigilia di Bayern Monaco-Real Madrid, ha parlato così Zinedine ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso a Striscia la Notizia : «Grazie - ma noi non svicoliamo e faremo chiarezza» : Barbara D'Urso apre la seconda puntata del Grande Fratello con una stoccata alla Marcuzzi. Prima dell'inizio della puntata Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio in cui sembrerebbe esserci ...