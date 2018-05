Intesa M5s-Lega | al Colle atteso il testo finale

GOVERNO - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è Intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega , stallo su premier, programma e con TRATTO : Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "Con TRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Salvini : « Intesa con M5S o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini : «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio : «Eurocrati, come vi permettete?»

Governo Lega-M5S - Luigi Di Maio : “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” : “Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene”. Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S L'articolo Governo Lega-M5S, Luigi Di Maio: “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.