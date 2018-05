Internazionali Roma 2018 | Fabio Fognini | “Mi godo i quarti di finale Sabato il

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Tennis - agli Internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Internazionali d’Italia – Il particolare ‘segreto’ di Caroline Wozniacki : “mi impediva di giocare a Roma - succedeva sempre” : Caroline Wozniacki ha raccontato un particolare retroscena sull’assenza agli Internazionali d’Italia degli ultimi anni, dovuta ad uno strano… malessere Caroline Wozniacki è tornata a giocare gli Internazionali d’Italia dopo diversi anni di assenza. La tennista numero 2 al mondo infatti, negli ultimi 5 anni ha giocato in sole due edizioni al Foro Italico. Il vero motivo l’ha spiegato la stessa tennista danese in ...

Internazionali di tennis a Roma - fermati 4 "bagarini" : ... recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e degli spettacoli in tutta Italia, per cui era in grado di rimediare e vendere illegalmente i biglietti. 17 maggio 2018 Diventa fan di ...

Internazionali tennis Roma 2018 : le partite degli ottavi LIVE dalle 12 : Fognini è reduce dalla vittoria numero 300 nel circuito , quarto italiano di sempre a raggiungere tale risultato, contro Monfils e poi dall'impresa contro Dominic Thiem, 8 del mondo e specialista del ...

Roma. Internazionali di tennis - denunciati 4 bagarini : Roma. Internazionali di tennis, denunciati 4 bagarini – Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis Internazionali d’Italia che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti, ai tantissimi spettatori e prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini va a caccia dei quarti. Nadal-Shapovalov promette spettacolo : Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2018 e sicuramente tutto il Foro Italico sta attendendo il match tra Fabio Fognini ed il tedesco Peter Gojowiczyk, numero 53 del mondo. Si tratta di una grande occasione per il tennista ligure di qualificarsi tra i primi otto del torneo, che parte sicuramente favorito contro un avversario dalla classifica peggiore, ma che non va sottovalutato dopo le belle vittorie con Sam Querrey e ...

