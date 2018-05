Internazionali | ritiro Keys | Halep ai quarti | passa anche la Svitolina

Internazionali - ritiro Keys : Halep ai quarti senza giocare : Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka , oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys , finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, ...

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma : dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennis ta pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Internazionali - la Vinci perde e annuncia il ritiro : 'Non ne potevo più' : Roberta Vinci ha detto basta. Lo si sapeva, ma oggi, in un Pietrangeli caldo e commosso, è arrivata la conferma ufficiale. 'Scusate, ma non potevo più. Da domani sono in vacanza, va-can-za!!!', ha ...