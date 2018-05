Internazionali | Fognini vola ai quarti | Gojowczyk cede in due set

Internazionali - Fognini ai quarti : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Fabio Fognini prosegue il suo cammino agli Internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. L’azzurro, dopo la vittoria di ieri sul n.8 del mondo Dominic Thiem, ha regolato in 2 set il tedesco Peter Gojowczyk con un doppio 6-4 dopo un’ora e 35 minuti di gioco accedendo per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Roma. L'articolo Internazionali, Fognini ai quarti ...

Internazionali - Fognini ai quarti : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Fabio Fognini prosegue il suo cammino agli Internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. L’azzurro, dopo la vittoria di ieri sul n.8 del mondo Dominic Thiem, ha regolato in 2 set il tedesco Peter Gojowczyk con un doppio 6-4 dopo un’ora e 35 minuti di gioco accedendo per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Roma. L'articolo Internazionali, Fognini ai quarti ...

Internazionali Roma 2018 - Fabio Fognini : “Mi godo i quarti di finale. Sabato il compleanno di Federico - gli farò un regalo?” : Fabio Fognini ha sbrigato la pratica Gojowczyk e si è così qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure è entrato tra i migliori otto al Foro Italico di Roma per la prima volta in carriera e domani scenderà in campo per affrontare il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov: il fascino del match contro il maiorchino è incredibile. Nel frattempo il 30enne ha rilasciato le consuete ...

Internazionali d’Italia - Fognini manda in visibilio il Foro italico : Gojowczyk ko - adesso Nadal o Shapovalov : Internazionali d’Italia, Fabio Fognini si è imposto su Gojowczyk con un doppio 6-4 che regala all’azzurro i quarti di finale Internazionali d’Italia, Fabio Fognini ha superato anche l’ostacolo Gojowczyk. Il cammino del tennista azzurro al Foro italico è stato sinora impeccabile. Dopo aver distrutto Monfils e dopo l’impresa con Thiem, oggi il “Fogna” ha sbrigato un’altra pratica, con un 6-4 6-4 agli ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Internazionali Roma 2018 - quarti di finale : quando gioca Fabio Fognini? Data - programma - orario d’inizio - tv e avversario : sfida a Rafael Nadal? : Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure ha demolito il tedesco Peter Gojowczyk e prosegue così la propria avventura sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. Un italiano torna tra gli otto migliori giocatori del torneo di casa e domani scenderà nuovamente in campo per cercare l’accesso alle semifinali. Il 30enne attende di conoscere il suo avversario: sarà Rafael ...

Diretta / Internazionali d'Italia 2018 Fognini Gojowczyk (6-4 6-4) streaming video e tv : Fabio ai quarti! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini batte il tedesco Gojowczyk e si qualifica ai quarti di Roma, aspettando uno tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:38:00 GMT)

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Fognini Gojowczyk (6-4) streaming video e tv : Svitolina prima ai quarti : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Roma e oggi il suo avversario è il tedesco Peter Gojowczyk(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:44:00 GMT)

Tennis Internazionali - Fognini apre ancora il centrale contro Gojowczyk : Gli occhi di Roma sono nuovamente su Fabio Fognini. Come accaduto ieri, è il ligure ad aprire il programma del centrale, alle 12 contro il tedesco Gojowczyk. Un avversario da prendere con le molle, ...

Fognini-Gojowczyk - Ottavi Internazionali Roma 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi giovedì 17 maggio si giocano gli Ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2018. Sul Campo Centrale del Foro Italico in Roma, Fabio Fognini affronterà il tedesco Peter Gojowczyk con tutti i favori del pronostico: l’obiettivo è quello di volare ai quarti di finale dove con buona probabilità incontrerà Rafael Nadal, atteso dal match con Shapovalov. L’azzurro vuole regalarsi una gioia di fronte al proprio pubblico, ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini per volare ai quarti di finale - Nadal e i big in campo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Internazionali d’Italia 2018 (giovedì 17 maggio): sulla terra rossa del Foro Italico in Roma si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. L’Italia si stringe attorno a Fabio Fognini che affronterà il tedesco Gojowczyk con l’obiettivo ai quarti di finale dove dovrebbe sfidare Rafael Nadal (il mancino di Manacor è atteso dall’agevole sfida con ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini va a caccia dei quarti. Nadal-Shapovalov promette spettacolo : Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2018 e sicuramente tutto il Foro Italico sta attendendo il match tra Fabio Fognini ed il tedesco Peter Gojowiczyk, numero 53 del mondo. Si tratta di una grande occasione per il tennista ligure di qualificarsi tra i primi otto del torneo, che parte sicuramente favorito contro un avversario dalla classifica peggiore, ma che non va sottovalutato dopo le belle vittorie con Sam Querrey e ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma Fognini Gojowczyk streaming video e tv - orario (tennis - oggi) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Roma e oggi il suo avversario è il tedesco Peter Gojowczyk(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 01:00:00 GMT)