Internazionali d’Italia Roma 2018 | i risultati di oggi del tabellone femminile 17

Tennis & Friends agli Internazionali BNL d’Italia : Sabato 19 maggio dalle 10 alle 18. Campi 7 e 8 Foro Italico – Roma CUORE, IPERTENSIONE, ALIMENTAZIONE E SPORT. CHECK UP GRATUITI PER TUTTI – Torneo Tennis Celebrities Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, insieme ai campioni del mondo dello sport, ambasciatori della prevenzione, scendono sui campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione di Tennis & Friends Master Special Edition Il progetto è realizzato con il Patrocinio della ...

Internazionali d’Italia – Guarda che Nole! Djokovic vince fra gli applausi di Roma : eliminato Ramos-Vinolas : Novak Djokovic accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo elimina Albert Ramos-Vinolas in due set Novak Djokovic vince ancora e strappa applausi al pubblico del Foro Italico. Il tennista serbo, supera brillantemente gli ottavi di finale contro Albert Ramos-Vinolas imponendosi in due set (6-1 / 7-5) dopo un’ora e trenta minuti di partita. Segnali incoraggianti da parte di Djokovic che a Roma ha raccolto il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di giovedì 17 maggio del tabellone maschile. Fognini-Nadal sfida ai quarti di finale - avanzano Djokovic e Zverev : Giornata di ottavi di finale nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sulla terra rossa di Roma. A dare inizio alle danze ci ha pensato Fabio Fognini. Il ligure, reduce dal brillante successo contro il n.8 del mondo Dominic Thiem, se la vedeva contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.53 del mondo) in una sfida in cui tutti i favori del pronostico erano per l’azzurro. Fabio, pur ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova supera l’ostacolo Gavrilova : Masha ai quarti contro Ostapenko : Maria Sharapova batte Daria Gavrilova in due set e prenota l’intrigante sfida dei quarti di finale contro Jelena Ostapenko Maia Sharapova vince ancora. Per la gioia del pubblico di Roma che la sostiene sempre, la tennista russa ha vinto la sfida degli ottavi di finale, all’apparenza tutt’altro che semplice, contro l’australiana Daria Gavrilova. Sharapova, attualmente numero 40 del ranking WTA si è imposta in due set con il punteggio d 3-6 / 4-6, ...

Fognini-Nadal - a che ora si gioca? Il programma e come vedere in tv i quarti degli Internazionali d’Italia 2018 : Tempo di quarti di finale agli Internazionali d’Italia di tennis 2018: al Foro Italico di Roma domani tutto il Bel Paese sarà concentrato sulla sfida tra Fabio Fognini e Rafael Nadal. Il ligure, che ha già sconfitto tre volte il fenomeno iberico, va a caccia del super scalpo per centrare l’accesso al penultimo atto. Servirà il miracolo sulla terra rossa della Capitale. Sul Centrale servirà il Fognini dei giorni migliori per provare a ...

Internazionali Bnl d’Italia - l’avversario di Fognini è Nadal : Rafa Nadal sfiderà come da pronostico Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il maiorchino, numero 1 del tabellone e due del mondo, non lascia scampo al giovane canadese Denis Shapovalov, battuto 6-4 6-1: ora il confronto con l’azzurro, mai cosi’ avanti a Roma, nei confronti del quale ...

Internazionali d’Italia – Beast mode Nadal - Shapovalov dura solo un set : Dopo un primo set combattuto Rafa Nadal alza il livello del suo tennis e non c’è più partita: il tennista spagnolo si impone 6-4 / 6-1 Dopo la strepitosa vittoria all’esordio su Dzumhur, Rafa Nadal supera anche gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia senza troppi problemi. Il tennista spagnolo, attualmente numero 2 al mondo, soffre solo nel primo set nel quale il giovane Shapovalov si arrende solo sul 6-4. Nel secondo periodo di ...

Fognini-Nadal - Internazionali d’Italia Roma 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini affronterà Rafael Nadal ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure, dopo aver spazzato via Gojowczyk, attendeva il maiorchino che non ha avuto particolari problemi contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero 1 italiano sfiderà così il mancino di Manacor, grande favorito della vigilia, ma spinto dal calorosissimo pubblico del Foro Italico di Roma andrà a caccia di una vera e propria ...

“Chi vince gli Internazionali d’Italia?” I favoriti secondo i tifosi accorsi al Foro italico [VIDEO] : Internazionali d’Italia, c’è chi punta su Nadal, chi invece si attende un exploit da parte di Cilic: i favoriti secondo i tifosi Internazionali d’Italia, giornata di ottavi di finale in quel di Roma. Il nostro Fabio Fognini ha superato il turno approdando ai quarti, dove potrebbe affrontare Rafa Nadal. Lo spagnolo è il logico favorito del torneo, ma occhio alle possibili sorprese. Abbiamo interpellato i tifosi accorsi al Foro ...

Internazionali d’Italia : Venus Williams crolla agli ottavi per mano della Kontaveit : Venus Williams è fuori dagli Internazionali d’Italia, la tennista americana è caduta agli ottavi di finale sotto i colpi della Kontaveit Venus Williams dice addio agli Internazionali Bnl d’Italia incorso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La statunitense, numero 9 del ranking Wta, si ferma agli ottavi di finale nel tabellone del singolare femminile dopo essersi arresa alla estone Anett Kontaveit, numero 29 del mondo, 6-2, 7-6 ...

Internazionali d’Italia : Svitolina ai quarti - troverà la Kerber : Simona Halep ed Elina Svitolina approdano ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, la n° 1 al mondo “godrà” del ritiro della Keys Simona Halep ed Elina Svitolina accedono ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia in corso disvolgimento al Foro Italico a Roma. Per quanto riguarda la n.1 del mondo, la Halep, finalista dodici mesi fa, non è dovuta neanche scendere in campo per il forfait ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani e Martina Trevisan eliminate nel torneo di doppio. Avanti Babos/Mladenovic : Dura meno di un’ora il match degli ottavi di finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma che vedeva opposte la coppia italiana formata da Sara Errani e Martina Trevisan e quella composta dalla magiara Timea Babos e dalla transalpina Kristina Mladenovic, numero tre del seeding: si impongono l’ungherese e la francese con il netto punteggio di 6-0 6-3 in 57′. Nel primo set non c’è ...

Internazionali d’Italia - Fognini manda in visibilio il Foro italico : Gojowczyk ko - adesso Nadal o Shapovalov : Internazionali d’Italia, Fabio Fognini si è imposto su Gojowczyk con un doppio 6-4 che regala all’azzurro i quarti di finale Internazionali d’Italia, Fabio Fognini ha superato anche l’ostacolo Gojowczyk. Il cammino del tennista azzurro al Foro italico è stato sinora impeccabile. Dopo aver distrutto Monfils e dopo l’impresa con Thiem, oggi il “Fogna” ha sbrigato un’altra pratica, con un 6-4 6-4 agli ...