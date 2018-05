Internazionali d’Italia | Fognini manda in visibilio il Foro italico | Gojowczyk ko | adesso

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Internazionali d’Italia – Il particolare ‘segreto’ di Caroline Wozniacki : “mi impediva di giocare a Roma - succedeva sempre” : Caroline Wozniacki ha raccontato un particolare retroscena sull’assenza agli Internazionali d’Italia degli ultimi anni, dovuta ad uno strano… malessere Caroline Wozniacki è tornata a giocare gli Internazionali d’Italia dopo diversi anni di assenza. La tennista numero 2 al mondo infatti, negli ultimi 5 anni ha giocato in sole due edizioni al Foro Italico. Il vero motivo l’ha spiegato la stessa tennista danese in ...

Internazionali d’Italia – Madison Keys si ritira : Simona Halep ai quarti giocando solo un’ora! : Simona Halep accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia grazie al ritiro di Madison Keys: la tennista numero 1 al mondo ha giocato solo un’ora in tutto il torneo Simona Halep accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia effettuando il minimo sforzo. Anzi a dirla tutta, senza nemmeno sudare. La tennista numero 1 al mondo infatti non è dovuta nemmeno scendere in campo contro Madison Keys, visto il ritiro per infortunio ...

Internazionali BNL d’Italia 2018 Torneo Tennis : info e biglietti : Gli Internazionali BNL d’Italia 2018 tornano al Foro Italico di Roma con la 75esima edizione dal 7 al 20 maggio 2018. Sono il più importante Torneo di Tennis italiano maschile e femminile e un importante appuntamento Tennistico Europeo. Gli Internazionali d’Italia di Tennis fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam. Insieme al Roland Garros e il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini va a caccia dei quarti. Nadal-Shapovalov promette spettacolo : Giornata di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2018 e sicuramente tutto il Foro Italico sta attendendo il match tra Fabio Fognini ed il tedesco Peter Gojowiczyk, numero 53 del mondo. Si tratta di una grande occasione per il tennista ligure di qualificarsi tra i primi otto del torneo, che parte sicuramente favorito contro un avversario dalla classifica peggiore, ma che non va sottovalutato dopo le belle vittorie con Sam Querrey e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di giovedì 17 maggio : Quinto giorno di gare per gli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: sul Centrale Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando il teutonico Peter Gojowczyk, negli ottavi del torneo di singolare maschile, mentre nel secondo match dalle ore 11.00 sul Campo 2, Sara Errani e Martina Trevisan saranno impegnate negli ottavi del torneo di doppio femminile contro la magiara Timea Babos e la transalpina Kristina Mladenovic. Le ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede ad Alexander Zverev : Non riesce l’impresa a Matteo Berrettini. Il tennista Romano era chiamato ad una missione praticamente impossibile contro Alexander Zverev, che alla fine si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una buonissima partita comunque quella del numero 103 del mondo, che ha fatto match pari almeno per un set con il campione in carica, che nel secondo set ha fatto sentire la maggior ...

Internazionali d’Italia – Berrettini lotta ma si arrende - Zverev stende l’azzurro in due set e vola agli ottavi : Niente da fare per Berrettini contro Zverev, il tedesco si impone in due set dopo poco più di un’ora e mezza Esce a testa altissima dagli Internazionali d’Italia Matteo Berrettini, fermato niente meno che dal numero tre del seeding Alexander Zverev. Il tennista azzurro lotta come un leone contro il più quotato avversario, cedendo dopo un’ora e mezza di scambi duri e complicati. Il tedesco si impone in due set con il punteggio ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (16 maggio). Avanti Halep - Williams - Sharapova e Wozniacki : Proseguono gli Internazionali d’Italia 2018 per quanto riguarda il tabellone femminile. oggi le ragazze sono scese sulla terra rossa del Foro Italico in Roma per disputare i sedicesimi di finale. La rumena Simona Halep, numero 1 del mondo, si è sbarazzata della giapponese Osaka con un roboante 6-1 6-0 guadagnandosi così la sfida con la statunitense Keys che è dovuta ricorrere a due tie-break per eliminare la croata Vekic 7-6(2) 7-6(0). ...

Internazionali d’Italia – Wozniacki a valanga su Van Uytvanck - la Sharapova la spunta al terzo set contro la Cibulkova : Caroline Wozniacki e Maria Sharapova centrano il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia battendo rispettivamente Van Uytvanck e Cibulkova Ottavi di finale centrati per Caroline Wozniacki e Maria Sharapova, che stendono le rispettive avversarie e proseguono il proprio percorso agli Internazionali d’Italia. La tennista danese non lascia scampo alla belga Van Uytvanck, asfaltandola in due set con il punteggio di 6-1 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di giovedì 17 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Giornata di ottavi di finale al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia 2018. Un programma decisamente interessante che vedrà scendere in campo, tra gli altri, Novak Djokovic, opposto Albert Ramos-Viñolas, e la n.1 del mondo Simona Halep che se la vedrà con Madison Keys. In casa Italia, fari puntati su Fabio Fognini che darà inizio alle danze sul Centrale, affrontando il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere di Lorenzo Sonego. ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : “Dr. Fabio and Mr. Fognini”. Il racconto di un’impresa : Ci sono tennisti che ti fanno emozionare, che ami alla follia perchè vincono partite che sembrano impossibili in partenza, ma che il giorno dopo li vuoi solo odiare perchè subiscono quelle sconfitte a cui è impossibile dare una spiegazione. Ecco uno di questi giocatori è proprio Fabio Fognini. A Madrid fuori al primo turno contro Leonardo Mayer ed una settimana dopo eccolo compiere una fantastica impresa contro Dominic Thiem. Anche oggi contro ...

Internazionali d’Italia – Djokovic - timidi segnali di un atteso ritorno : Nole supera Basilashvili : Novak Djokovic supera anche il secondo turno degli Internazionali d’Italia: il campione serbo batte Basilashvili Dopo la vittoria all’esordio su Dolgopolov, Novak Djokovic ha bissato il successo superando anche Basilashvili al secondo turno. Il tennista serbo, ancora alla ricerca della forma migliore dopo l’infortunio al gomito e la conseguente operazione che l’ha tenuto fuori per la parte finale del 2017 e le prime settimane del 2018, ha dato ...