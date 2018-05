Inter - ecco il piano a sorpresa di Suning per risanare il bilancio : L'Inter si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato, non solo in entrata (ha già piazzato quattro colpi) ma anche in uscita. La squadra di proprietà del gruppo Suning si sta muovendo in ottica di possibili plusvalenze da realizzare per cercare di ottenere circa 40 milioni di euro per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. Soldi che poi sarebbero reinvestiti sugli acquisti, soprattutto sui riscatti di ...

Beautiful : è morto l’attore JOSEPH CAMPANELLA. Ecco chi Interpretava… : Beautiful: scomparso JOSEPH CAMPANELLA, che interpretava l’avvocato JONATHAN YOUNG Visto che va in onda dal 1987 (in Italia dal 1990), Beautiful ha “attraversato” più di una generazione di telespettatori e quelli che sono i suoi fan di oggi non è detto che lo seguano fin dall’inizio. Ma se siete degli “aficionados” storici, probabilmente ricorderete un personaggio che – nonostante fosse solo ...

Mercato Inter : servono 40 milioni entro fine giugno - ecco il piano di Ausilio : Intanto, per la cronaca, tutti i giovani che piacciono potrebbero finire in operazioni più ampie. Con la giusta valutazione per il bene del fair-play finanziario.

La provocazione di Squinzi : 'Ecco cosa faccio ogni volta che battiamo l'Inter' : L'Inter ha rischiato di dire addio ai sogni Champions sabato sera, con la sconfitta contro il Sassuolo [VIDEO] per 2-1 nell'anticipo della trentasettesima giornata di campionato, e solo il pareggio della Lazio di domenica allo Scida contro il Crotone per 2-2 ha rimesso in gioco i nerazzurri, che ora sono a tre punti dai biancocelesti con lo scontro diretto in programma domenica, allo stadio Olimpico, che vale come una vera e propria finale. La ...

Inter - ecco le nuove maglie per la stagione 2018/2019 : le FOTO : L’Inter ha presentato la maglia per la stagione 2018/2019. Tra le novità il ritorno del biscione, con le righe blu e nere lineari che adottano gradualmente una sottile grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Questo look accattivante è incorniciato in modo netto dalle maniche e dai pantaloncini neri. FC Internazionale Milano e Nike celebrano dunque 20 anni di partnership con una divisa ‘home’ che trae spunto ...

Calciomercato Inter - ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ultima tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

Inter - ecco la maglia 2018-19 FOTO : La maglia 2010-11, indossata dalla squadra detentrice in quel momento del titolo di Campione d'Italia, d'Europa del Mondo, era famosa per la sua evocazione del Biscione, celebre e forte simbolo di ...

Inter - ecco l'acquisto più importante : deve sfatare una 'maledizione' Video : L'Inter parte della difesa e le operazioni di mercato [Video] messe a segno in tal senso sono brillanti, soprattutto perché chiuse a costo zero. Dopo Stefan De Vrij, il cui contratto è stato depositato pochi giorni addietro, è il turno di Kwadwo Asamoah che ha gia' effettuato le visite mediche. Il giocatore ghanese firmera' un triennale, l'intesa tra l'Inter e l'agente del calciatore ancora in forza alla Juventus è stata gia' raggiunta da tempo. ...

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...

Tennis - Internazionali : ecco Shapovalov e la Sharapova : ... talento canadese nel miglior momento della sua carriera: esattamente un mese fa ha compiuto 19 anni, oggi è numero 29 del mondo, il suo best ranking, e a Madrid la scorsa settimana ha raggiunto la ...

Calciomercato Inter - non solo la difesa : ecco i possibili colpi a centrocampo : Calciomercato Inter – L’Inter si gioca la stagione nello scontro diretto per la Champions League contro la Lazio, un solo risultato a disposizione per la squadra di Luciano Spalletti che deve ottenere i tre punti per conquistare la qualificazione, passo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, già chiusi tre colpi, si tratta di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, ...

Ecco il nuovo Mondiale per Club : prima edizione a inviti con Juve - Inter e Milan : È pronto a nascere il nuovo Mondiale per Club targato Infantino. E, tra le novità, c'è che la prima edizione sarà a inviti. L'articolo Ecco il nuovo Mondiale per Club: prima edizione a inviti con Juve, Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Internazionali tennis Roma 2018 - Rafa Nadal : 'Ecco i tre segreti per diventare un campione' : Lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid ha indispettito non poco Nadal. Fortuna per Rafa, adesso arriva Roma per rifarsi immediatamente. Sette vittorie agli Internazionali d'Italia, una storia che può ...