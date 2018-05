Intelligenza Artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non sono pronti a usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...

L'Intelligenza Artificiale entra nei laboratori del CERN : I fisici dell' LHC di Ginevra stanno infatti per lanciare un concorso dedicato a tutti gli esperti di informatica del mondo, che ha per obiettivo lo sviluppo di un sistema di AI in grado di ...

Cosa può fare più danni : l'Intelligenza artificiale o la stupidità naturale? : “Dobbiamo diventare intelligenti noi prima delle macchine, capire a 360 gradi il nuovo modello con cui abbiamo a che fare” dice Piero Poccianti, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale che promuove con Media Duemila e l’Osservatorio TuttiMedia il terzo appuntamento su “Intelligenza Artificiale e Stupidità Naturale: Cosa può fare più danni?”. Le parole ...

Cosa può fare più danni : l'Intelligenza artificiale o la stupidità natutrale? : “Dobbiamo diventare intelligenti noi prima delle macchine, capire a 360 gradi il nuovo modello con cui abbiamo a che fare” dice Piero Poccianti, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale che promuove con Media Duemila e l’Osservatorio TuttiMedia il terzo appuntamento su “Intelligenza Artificiale e Stupidità Naturale: Cosa può fare più danni?”. Le parole ...

L’Intelligenza Artificiale in Google Foto non si ferma - continuando a introdurre nuove funzioni : Google Foto sta ricevendo una piccola ma gradita novità, implementando nuove funzioni riguardanti la regolazione automaticamente della luminosità, rotazione delle immagini e salvataggio di scontrini! L'articolo L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma, continuando a introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Il lavoro guarda al futuro : Intelligenza Artificiale fa sempre più rima con business : "Siamo sulla soglia di un mondo completamente nuovo. I benefici possono essere tanti, così come i pericoli" aveva detto. "E le nostre Ai devono fare quel che vogliamo che facciano ". TRA ETICA E ...

"L'Intelligenza Artificiale è una rivoluzione. Ma imprese e lavoratori non lo hanno ancora capito". Uno studio : Chi è andato allo stadio lo sa: ci sono ultrà che danno le spalle al campo. Non vedono la partita: tifano e basta. Ecco, quando si parla di lavoro, tecnologia e intelligenza artificiale, tra allarmisti e ottimisti si rischia di stare sempre in curva. Senza capire chi stia giocando e come andrà a finire il campionato. Il campo dice che potrebbe non esserci solo la “scomparsa di molti mestieri”: “Cambieranno ...

Robert Downey Jr. conduttore e produttore di un progetto dedicato all'Intelligenza Artificiale : Le puntate che saranno a disposizione degli utenti potranno contare sugli interventi di esperti in vari campi come scienza, filosofia, tecnologia, medicina, intrattenimento e arte per capire in che ...

Ambi Climate è un sistema di climatizzazione aggiuntivo con Intelligenza artificiale : Ambi Climate è un dispositivo che potrebbe aiutarvi ad affrontare nel migliore dei modi la stagione più calda dell'anno. Scopriamo insieme come L'articolo Ambi Climate è un sistema di climatizzazione aggiuntivo con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - anche Honor scopre l'Intelligenza artificiale : Vogliamo creare un nuovo stile di vita con i giovani di tutto il mondo. Li ascoltiamo, scambiamo idee con loro e tifiamo per loro. Sono la nostra ispirazione e il motivo per cui abbiamo creato Honor ...

Honor 10 porta l'Intelligenza Artificiale in uno smartphone a meno di 400 euro : Le previsioni parlano di un mercato degli smartphone prossimo alla saturazione, ma le case produttrici sembrano non tenerne conto e continuano a sfornare almeno un prodotto top di gamma ogni sei mesi e a competere con accanimento su tutte le altre fasce di prezzo nella convinzione – sempre più fondata – che sia impossibile pensare di vivere immersi in questa epoca senza avere perennemente a disposizione connessioni, mappe, ...

Honor 10 porta l'Intelligenza artificiale in uno smartphone a meno di 400 euro : Le previsioni parlano di un mercato degli smartphone prossimo alla saturazione, ma le case produttrici sembrano non tenerne conto e continuano a sfornare almeno un prodotto top di gamma ogni sei mesi e a competere con accanimento su tutte le altre fasce di prezzo nella convinzione – sempre più fondata – che sia impossibile pensare di vivere immersi in questa epoca senza avere perennemente a disposizione connessioni, mappe, ...

Intelligenza Artificiale per usi militari. I dipendenti Google si dimettono : Il contratto aveva fatto discutere fin da subito. Ma ora dalle parole si è passati ai fatti. E così una dozzina di dipendenti di Google si è dimessa per protesta rispetto al coinvolgimento dell'...

"L'Intelligenza artificiale? È tutto fuorché intelligente" : Innanzitutto parlare di intelligenza artificiale è fuorviante: 'Molti usano quella parola per qualcosa che io non considero intelligenza. Per me è ingegno artificiale, non intelligenza. Come nel caso ...