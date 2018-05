Incontro Salvini-Di Maio alla Camera : ANSA, - ROMA, 17 MAG - E' cominciato ora l'Incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare ...

Governo - Incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Incontro alla Camera per sciogliere gli ultimi nodi : Nella sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, è previsto un nuovo incontro tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la quadratura del cerchio sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle e sul nome del presidente del Consiglio potrebbe essere il giorno decisivo.

Governo : Salvini - con M5s si ragiona positivamente. Possibile nuovo Incontro con Di Maio : "Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta ...

Governo - nuovo Incontro Di Maio-Salvini/ Scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

Salvini-Di Maio - oggi nuovo Incontro. Restano distanze su programma e nome del premier : A dividere sono temi centrali come immigrazione, sicurezza, vincoli europei e grandi opere. L'eventuale contratto di governo sarà poi messo ai voti degli elettori, sia dalla Lega che dai 5 Stelle. ...

Incontro di Maio-Salvini - accordo chiuso : ecco il programma Video : Il quarto Incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini [Video], svoltosi nella tarda serata di ieri, domenica 13 maggio, all’Hotel President di largo Augusto, a Milano, ha praticamente messo la parola fine alla trattativa tra M5S e Lega per definire il programma di Governo. Esclusi i nomi di premier e ministri, è stato trovato l’accordo su quasi tutti i punti del contratto di governo dovrebbero essere 24, ad esclusione di alcuni argomenti sui ...

Salvini dopo l'Incontro con Mattarella : <br>"Con M5S sforzo enorme - ma cresce la stima" : La delegazione leghista composta da Matteo Salvini, il capogruppo alla Camera Giancarlo Giorgetti e il capogruppo al Senato Gian Marco Centinaio è appena uscita dalla consultazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi i punti principali del discorso del leader del Carroccio:"Buonasera a tutti. Sarò molto schietto, così almeno il pubblico che sta seguendo Mentana, Sky Rainews capisce cosa stiamo facendo. Stiamo facendo ...

M5s sale al Quirinale | Salvini-Di Maio - ultimo Incontro per il premier : "No uno di noi due" : L'economista Giulio Sapelli allo scoperto: "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambe le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità". Ma poi arriva il no dei pentastellati. Intanto Salvini annuncia: "No a Di Maio premier".

Governo - attesa per il nome del premier. Nuovo Incontro Salvini-Di Maio : A Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. Alle 16 la delegazione cinquestelle al Colle, alle 18 quella del Carroccio IL CONTRATTO / C'è l'ok al superamento della legge Fornero ...