Incontro a sorpresa tra Putin e Assad 

Incontro a sorpresa in Cina tra Xi e Kim Jong-un : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim prima dell'Incontro con Trump : 'Grande notizia per la Nord Corea e per il mondo ha twittato il tycoon Grande passo in avanti! Non vedo l'ora che arrivi il summit'. Venerdì prossimo Kim Jong-un incontrerà il presidente della Corea ...