Incidente sul lavoro all' Ilva di Taranto | morto operaio 28enne

ILVA - Incidente MORTALE SUL LAVORO : OPERAIO 28ENNE FALCIATO DA FUNE/ Sciopero immediato : ILVA, INCIDENTE MORTALE sul LAVORO: muore OPERAIO di 28 anni, travolto da una FUNE di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo travolto da un cavo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:33:00 GMT)

Incidente sul lavoro all'Ilva : muore operaio colpito da una fune : Ancora un Incidente sul lavoro. Un operaio di 28 anni, dipendente dell'impresa appaltatrice Ferplast è morto dopo un infortunio avvenuto all'Ilva di Taranto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi....

C’è una nuova inquietante teoria sull’Incidente al volo MH370 : Un affidabile team di investigatori sostiene che sia stato pianificato dal pilota, e la prova principale è una strana manovra The post C’è una nuova inquietante teoria sull’incidente al volo MH370 appeared first on Il Post.

Ancora un Incidente sul lavoro - un uomo travolto da un palo : TRE VILLE . Grave incidente sul lavoro poco prima delle 18 a Ragoli nel Comune di Tre Ville-Madonna di Campiglio . Un uomo, dipendente dell'azienda meccanica Omr Doors, specializzata nella lavorazione ...

La Spezia - Incidente sul lavoro : operaio morto in cantiere navale : La Spezia, incidente sul lavoro: operaio morto in cantiere navale Secondo i carabineri, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da una pesante lastra metallica. Sopralluogo nella struttura che si trova nella zona Est della cittadina ligure Parole chiave: ...

Incidente sul lavoro nella base militare di Gioia del Colle : sottufficiale muore travolto da un mezzo : Antonio Carbone, sottufficiale dell'Aeronautica militare, è morto dopo essere stato investito da un mezzo che egli stesso fino a poco prima stava conducendo.Continua a leggere

Incidente sulla Pontina : traffico in tilt : Roma: lunghe code tra Via Mascagni e Viale Europa Roma – Un’auto si è ribaltata generando un grave Incidente. Il tutto è avvenuto sulla via Pontina, all’altezza di Aprilia e in direzione di Roma. Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Lunghe code si stanno formando nel tratto tra Via Mascagni e Viale Europa. L'articolo Incidente sulla Pontina: traffico in tilt proviene ...