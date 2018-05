: Incidente in acciaieria, 7 indagati dalla procura di Padova - Agenzia_Ansa : Incidente in acciaieria, 7 indagati dalla procura di Padova - TgLa7 : #Padova, Incidente #acciaieria, sono 7 gli indagati. Iscrizione collegata ad affidamento perizia tecnica - fattoquotidiano : Padova, il sopravvissuto all’incidente nell’acciaieria: “I colleghi sembravano fusi, addosso solo brandelli di pant… -

Indagate 7 persone per l'di 4 giorni fa alle Acciaierie Venete di Padova dove la fuoriuscita di una colata di acciaio liquido ha ustionato 4 operai, 3 dei quali in modo gravissimo. Tra glivi sarebbero i vertici dell'azienda, della sicurezza e i legali di ditte che lavorano in appalto. A causare l'sarebbe stata la rottura dei supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l'acciaio a 1600 gradi. Uno degli operai: "I miei colleghi sembravano fusi.C'erano solo scarpe e brandelli dei pantaloni".(Di giovedì 17 maggio 2018)