Incidente alle Acciaierie Venete di Padova | sette indagati

Incidente sulla Ispica-Pozzallo - grave studentessa pozzallese : la ragazza tornava a casa a Pozzallo, dopo avere trascorso la mattinata a scuola ad Ispica. E' andata a sbattere contro un muro in cemento

Padova - Incidente alle Acciaierie Venete : sette indagati. “Anche i vertici aziendali” : Per l’incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Padova, la procura ha deciso l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone. Sotto inchiesta, stando a quanto scrive l’Ansa, ci sarebbero i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Al momento, si tratta di un’iscrizione “tecnica”, necessaria per l’affidamento da parte del pm ...

Simone Vivian - operaio coinvolto nell'Incidente alle Acciaierie Venete : "Ho visto gli schizzi di acciaio fuso e i corpi che bruciavano" : "Ho sentito un botto e quando ho alzato la testa c'era fuoco dappertutto". Simone Vivian mostra il corpo ustionato al Corriere della Sera. Il 34enne lavora alle Acciaierie Venete ed è stato coinvolto insieme ad altri tre operai in un incidente, ustionati in modo grave da una colata di acciaio fuso. Due di loro ora lottano per sopravvivere. Vivian ha ricostruito con il quotidiano l'accaduto, un episodio che attribuisce alla sfortuna, da ...

Cannes – Incidente hot per Petra Nemcova : il vento birichino gioca un brutto scherzo alla modella ceca [GALLERY] : Petra Nemcova sul red carpet di Cannes: la modella ceca ha qualche problema con il vestito dallo spacco troppo profondo La modella ceca Petra Nemcova si è presentata alla settima giornata del Festival del Cinema di Cannes 2018. La 71esima edizione dell’evento cinematografico ha dato spazio anche alla 38enne che è però incappata in un Incidente sexy. Petra mentre calcava il red carpet, a causa dell’abito dallo spacco troppo profondo, ...

Incidente alle Acciaierie Venete - un operaio parla dei colleghi feriti : "Sembravano fusi - non lo dimenticherò mai" : "È stato come un terremoto, un boato che mi ha alzato da terra. Poi, mentre fuggivo, mi sono trovato davanti Todita, che chiedeva aiuto, e ha fatto in tempo a dirmi che sotto c'era l'altro collega". È il drammatico racconto dell'Incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Gianni Gallo, uno degli operai che si sono salvati."Non dimenticherò mai come li ho visti: sembravano 'fusi' - aggiunge - il calore tremendo gli aveva ...

CARRARA - Incidente MORTALE ALLE CAVE DI MARMO/ Operaio 58enne di Viterbo - Trivelli : una fatalità! : INCIDENTE MORTALE ALLE CAVE del MARMO di CARRARA nel bacino di Fantiscritti: Operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo INCIDENTE sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 01:01:00 GMT)

