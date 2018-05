Inchiesta Montante | spunta anche un video hard per ricattare il governatore Crocetta

Crocetta è indagato nell' Inchiesta Montante : L'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta , due ex assessori dei suoi governi, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, sono tre degli otto nuovi indagati dell'inchiesta su Antonello Montante , arrestato con l'accusa di avere creato una rete di "talpe" tra investigatori e 007: sotto indagine anche il successore dello stesso Montante al vertice di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro.L'accusa è di associazione per delinquere ...

