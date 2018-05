In produzione un prequel di Gotham? Stessa squadra produttiva ma diversa rete | i dettagli

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Undiè ancora possibile. In molti si erano lamentati del fatto che la serie tv Fox, di cui è stata annunciata la quinta e ultima stagione, non fosse andata molto indietro, e presto tutti saranno accontentati.Sembra che ci siano tutte le possibilità che si faccia una sorta didiovvero una serie che non si fermi al giovane Batman ma che vada ancora più indietro, alle origini del suo fidato "maggiordomo", Alfred.Secondo quanto riporta Hollywood Reporter sembra che Bruno Heller e la suasi occuperanno della creazione e delladella nuova serie tvdi Batman ovvero Pennyworth , incentrata sul retroscena dell'amato maggiordomo di Bruce Wayne. Lache ospiterà la serie non sarà Fox ma Epix che ha già ordinato una prima stagione, al momento, composta da dieci episodi.Proprio nel giorno in cui è previsto il finale di...