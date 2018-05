In Belgio una bambina che viaggiava su un furgone con almeno 30 migranti è morta al

In Belgio una migrante di 2 anni è morta alla fine di un inseguimento della polizia : Si trovava a bordo di un furgone insieme alla madre e a circa 30 altri migranti curdi: c'è stato un incidente e la polizia ha sparato, ma non si sa perché la bambina sia morta The post In Belgio una migrante di 2 anni è morta alla fine di un inseguimento della polizia appeared first on Il Post.

Tribunale Belgio - Salah colpevole sparatoria terrorista : Il Tribunale di Bruxelles ha giudicato Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli attentati di Parigi, e Sofien Ayari, colpevoli di tentato omicidio terrorista per la sparatoria di Forest del marzo ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio 0-1 : Elise Mertens piega in 2 set una buona Jasmine Paolini : Pronostico rispettato: la belga Elise Mertens batte la nostra Jasmine Paolini nel primo singolare dei play off per l’accesso al Gruppo Mondiale della Fed Cup e porta il Belgio in vantaggio per 1-0 sull’Italia. Il punteggio finale recita 6-1 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Rammarico per tre set point consecutivi non sfruttati dall’azzurra nel secondo parziale. Primo set senza storia: inizio da incubo e parziale ...