In auto colpita da airbag | grave bimba di due anni a Napoli

Tragedia sulla A1 : auto colpita in pieno da un tir - Marco non ce la fa : Nella giornata di ieri un’auto, una Peugeot, con a bordo due passeggeri ha improvviso perso aderenza sulla A1 andandosi a scontrare contro un tir che stava sopraggiungendo nella medesima direzione. L’impatto è stato violentissimo e per ore i soccorsi hanno cercato di estrarre i due passeggeri. Al termine delle operazioni di soccorso, gli operatori del 118 hanno dovuto constatare il decesso di Marco Paladino (53 anni di Ostia) che al momento ...