aostasera

: RT @aostasera: Impero Rollandin, Igor Rubbo: “C’è ancora qualcuno che dice no” - CollombDaniele : RT @aostasera: Impero Rollandin, Igor Rubbo: “C’è ancora qualcuno che dice no” - ValledAosta : Impero Rollandin, Igor Rubbo: “C’è ancora qualcuno che dice no” - aostasera : Impero Rollandin, Igor Rubbo: “C’è ancora qualcuno che dice no” -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Sul ruolo del dipendente e dirigente regionaleha le idee chiare: 'L'influenza politica non può tradursi in influenza amministrativa ovvero non può avere effetti su atti come un appalto o un ...