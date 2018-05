Ilva Taranto | morto un operaio | sciopero dei sindacati

Ilva Taranto - morto un operaio : i sindacati proclamano lo sciopero - la Procura apre un'inchiesta : Le segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11 di giovedì fino a tutto il primo turno di venerdì dopo l' ...

Un operaio di un’azienda appaltatrice è morto in un incidente all’Ilva di Taranto : Un operaio che lavorava all’ILVA di Taranto per un’azienda appaltatrice ha avuto un incidente su una gru ed è morto: si chiamava Angelo Fuggiano e aveva 28 anni. I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e di quelli The post Un operaio di un’azienda appaltatrice è morto in un incidente all’ILVA di Taranto appeared first on Il Post.

Ilva Taranto - morto un operaio : sindacati proclamano sciopero : Le segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11 di oggi fino a tutto il primo turno di venerdì dopo l'incidente ...

Ilva : Re David - inaccettabile nuovo incidente mortale - a Taranto sciopero : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "E' inaccettabile quanto sta accadendo. I lavoratori metalmeccanici continuano a morire tutti i giorni. Ancora una volta è un giovane lavoratore di un'impresa di appalto che perde la vita a causa delle scarse procedure di sicurezza. L'Ilva ha la responsabilità di garantir

Taranto. Incidente all’Ilva : morto Angelo Fuggiano della ditta Ferplast : Ancora una vittima del lavoro. La nuova tragedia è avvenuta all’Ilva di Taranto. E’ morto Angelo Fuggiano, operaio della ditta

Ilva - operaio 28enne muore travolto da una fune a Taranto. Sciopero immediato dei lavoratori fino a venerdì mattina : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva, è morto travolto da una fune. L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...

Taranto - morto un operaio di una ditta in appalto dell'Ilva. L'uomo è stato travolto da una fune : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico.Secondo fonti sindacali, durante il cambio funi per la macchina scaricatrice DM 6, un cavo sarebbe saltato durante la fase di ancoraggio della parte finale travolgendo il lavoratore.Vani sono risultati i ...

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio 28enne muore colpito dal cavo di una gru : Angelo Fuggiano lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l'incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in...

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio muore colpito dal cavo di una gru : La vittima lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l'incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in corso...

Ilva di Taranto - 10 giorni di assemblee e sciopero in vista : gli operai alzano la voce : L'ipotesi di una grande manifestazione cittadina il 26 maggio nel caso in cui non dovessero giungere segnali positivi per la ripresa del negoziato con...

Ilva - al via la mobilitazione dei lavoratori : a Taranto assemblee e presidi in fabbrica : Taranto - Prendono il via all'Ilva di Taranto le assemblee indette dai sindacati metalmeccanici per fare il punto della situazione sulla vertenza dopo il brusco stop delle trattative al Mise tra Am ...

Ilva - i 14mila lavoratori di Taranto verso lo sciopero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Taranto - Emiliano attacca Renzi : "Ilva impunita grazie ai decreti del suo governo" : "Apprendiamo la notizia che il Procuratore della Repubblica Mariano Buccoliero, coordinatore del Pool Ambiente della Procura di Taranto, ha 'dovuto' chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale in...

Emiliano vs Calenda - nuovo scontro sull'Ilva. Il governatore vuole chiudere l'impianto di Taranto - il ministro contrattacca : nuovo scontro sul destino dell'impianto Ilva di Taranto tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Nel giorno della Festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la ...