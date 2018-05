Ilva : sindacati incontrano vertici - respinta richiesta stop sciopero : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Fim, Fiom, Uilm e Usb respingono la richiesta dell'Ilva che aveva chiesto ai sindacati di interrompere lo sciopero. E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati dopo che si è svolta alle 12 una riunione con i massimi vertici aziendali "in cui si chiedeva al sind

Ilva Taranto - morto un operaio : sciopero dei sindacati : Angelo Fuggiano, 28enne operaio della ditta Ferplast, è stato travolto da una fune durante attività di manutenzione alla gru Dm6. Le segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11 di giovedì fino a tutto il primo turno di venerdì

Ilva - ora i sindacati trattano da soli con ArcelorMittal : intesa entro il 30 giugno o l’azienda può andare avanti senza di loro : Ufficialmente la trattativa è interrotta, ma sindacati e ArcelorMittal continua a dialogare. O almeno ci provano. Lontani dal ministero dello Sviluppo Economico. L’incontro “riservato” si è svolto in mattinata a Roma, dove i rappresentanti dei metalmeccanici si sono nuovamente seduti faccia a faccia con i futuri proprietari dell’Ilva. Perché dal 30 giugno, formalmente, l’azienda può chiudere l’acquisto anche ...

Ilva/ Governo-sindacati - la trattativa è pronta a ripartire : La trattativa tra Governo e sindacati sull’ILVA potrebbe ripartire molto presto. La partite non è chiusa come sembrerebbe. GIUSEPPE SABELLA ci spiega perché(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:06:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero, c'è chi può ancora salvarla da Salvini e Di Maio, di M. CardarelliILVA DI TARANTO/ Le sfide rimaste aperte dopo il via libera dell'Ue, di G. Sabella

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Ilva/ Calenda pubblica il testo dell'accordo e critica i sindacati : ILVA, Calenda ha fatto pubblicare il testo dell'accordo e ha criticato i sindacati. Il ministro dello Sviluppo economico ha anche spiegato che finora sono stati spesi 900 milioni pubblici(pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:54:00 GMT)

"Sull'Ilva Calenda ha fallito". Emiliano gongola - il ministro dà la colpa ai sindacati : "Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva, come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo ai ...