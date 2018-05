Ilva | Poletti | si conferma necessità impegno straordinario per sicurezza

meteoweb.eu

: Muore un operaio dentro #Ilva di #Taranto e il ministro del Lavoro Poletti dice che ci vuole un impegno straordinar… - andtundo : Muore un operaio dentro #Ilva di #Taranto e il ministro del Lavoro Poletti dice che ci vuole un impegno straordinar… - davide_poletti : RT @velo_di_maia: Il sindacato ha bocciato la proposta #Calenda per l'#ILVA con una motivazione bizzarra: il ministro non ha titoli per tra… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Profondamente addolorato, esprimo le mie condoglianze alla famiglia di Angelo Fuggiano. Questa ennesima tragedialadi unper migliorare l’efficacia delle attività di controllo del rispetto delle normative sulla, rafforzare le azioni e gli strumenti di prevenzione dei rischi, favorire maggiori investimenti inda parte delle imprese, assicurare ai lavoratori un’effettiva formazione specifica. Lavorare inè un diritto di tutti. E serve l’di tutti per affermarlo in modo compiuto”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro, Giulianoa seguito dell’incidente mortale sul lavoro avvenuto questa mattina a Taranto. L'articolo, siperMeteo ...