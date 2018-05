Ilva | operaio 28enne muore travolto da una fune a Taranto Sciopero immediato dei

ilfattoquotidiano

: Ilva, operaio 28enne di una ditta in appalto muore travolto da una fune - fattoquotidiano : Ilva, operaio 28enne di una ditta in appalto muore travolto da una fune - TgLa7 : #Ilva: morto l'operaio infortunato al porto di Taranto - RaiNews : #Taranto, travolto da una fune, muore operaio di una ditta in appalto #Ilva ? -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Undella ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie, è mortoda una. L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto digestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul colpo. I sindacati hanno proclamato lo, che inizierà alle 11 di giovedì e terminerà venerdì mattina. “L’area – spiegain un comunicato nel quale esprime “cordoglio” per il decesso dell’– è attualmente non operativa e occupata solamente dalla ditta esterna che ha in corso la manutenzione dell’area stessa. La gru era ferma da due giorni per attività di ...