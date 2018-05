Ilva : incidente durante attività manutenzione - morto dipendente ditta Ferplast : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Questa mattina, durante le attività di manutenzione nella sala argani della gru DM6 al IV sporgente, si è verificato un incidente che ha coinvolto Angelo Fuggiano, 28 anni, dipendente della ditta appaltatrice Ferplast , il quale è deceduto a seguito di un impatto con una fune. Lo rende noto l’ Ilva in un comunicato, precisando che l’area è attualmente non operativa e occupata solamente dalla ditta ...

Roma. Incidente in moto morto Marcio Da SIlva Arantes : Un centauro portoghese di 31 anni è morto in un sinistro stradale in via Antonio Sant’Elia. L’impatto è avvenuto nei