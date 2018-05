Ilva | Fim Fiom e Uilm | 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) (AdnKronos) – I sindacati evidenziano come continui “la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento diTaranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andranno accertate le responsabilità e le cause del tragico evento, ma questo non basta. Bisogna fermare questa sequenza di tragici eventi”.Gli incidenti mortali sul lavoro, rilevano i sindacati, “sono ormai una ‘drammatica realtà’ a cui bisogna dare una immediata soluzione, con particolare attenzione al sistema delle ditte di subappalto.Rinnoviamo ancora una volta il nostro appello affinchéi soggetti interessati si adoperino per fermare questa strage continua individuando efficaci strumenti, mezzi ed iniziative per la risoluzione di questa ...