Ilva | Calenda ai sindacati | calendario incontri ‘rilassato’ invece fate presto

Ilva - l ultimo appello di Calenda ai sindacati 'Fate presto Lega e M5S vogliono chiuderla' : 'Su Ilva messaggio chiaro: si chiude e si bonifica. Agli amici di Fiom, Uilm e Fim Cisl che ieri si sono visti con AmInvestco definendo un Calendario di incontri 'rilassato' che parte da martedì ...

Ilva - Boccia (Pd) : “Calenda? Qualcuno gli dica che mangiamo polpi e cozze - ma sappiamo leggere e scrivere” : “Calenda? Non ha capito che noi, anche se mangiamo polpi e cozze, abbiamo studiato. E sappiamo leggere e scrivere”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato Pd, Francesco Boccia, che così ribadisce la propria risposta al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, con cui lo scorso 12 maggio ha avuto uno scontro pepato su Twitter. Calenda aveva menzionato “le cozze pelose” in polemica con ...

Ilva : F. Boccia a Calenda - ne riparleremo con tuo successore : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “Caro Carlo Calenda, anche se mangiamo cozze e polpi e non viviamo in via Condotti abbiamo comunque imparato a leggere e scrivere. La tua risposta va bene per i creduloni ma della tua idea di ‘gara’ e delle scelte politiche ne riparleremo con te nel Pd e con il tuo successore in Parlamento. Buon divertimento su Twitter”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla ...

Ilva : Calenda - scelta cordata dopo gara - come si fa in paesi seri : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “‘Sono mesi che chiedo a Calenda perché è stata scelta una cordata’ dice Francesco Boccia. Perché è stata fatta una gara come dovresti sapere e come si fa nei paesi seri. Cosa diversa da pretese feudali, ‘cozze pelose’ e affini”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.L’esponente del Pd, Francesco Boccia, in un precedente tweet aveva scritto: “il ...

Ilva - Emiliano : “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” : Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Continua a leggere L'articolo Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” proviene da NewsGo.

Ilva - Emiliano attacca Calenda : «Un incapace» M5s-Lega : trovare intesa : Il governatore della Puglia, che ha presentato un ricorso insieme al Comune sul piano industriale e ambientale di ristrutturazione dell’Ilva, scrive un post polemico contro il ministro allo Sviluppo economico

Ilva - Bellanova fa chiarezza sui numeri. Calenda : "non sono previsti esuberi" : Dopo lo stop alle trattative per l' Ilva tra Calenda e i sindacati , il vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , ci tiene a fare chiarezza sui numeri proposti dal Governo alle parti ...

Ilva - Calenda a Landini : meno ideologia e più presenza ai tavoli : Roma, 11 mag. , askanews, meno ideologia e più presenza ai tavoli ministeriali per affrontare la vicenda Ilva. È la risposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al segretario ...

Ilva - Cgil a Calenda : servono meno tweet e più trattativa : Roma, 11 mag. , askanews, - meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al "profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle ...

Ilva - Camusso : Cgil non replica a Calenda : 15.08 "Non merita replica.Il ministro era cosciente che con la sua proposta si sarebbe trovato di fronte ad un no".Così la leader della Cgil Camusso,dopo che Calenda aveva definito"incomprensibile" l'abbandono del tavolo Ilva dai sindacati definendolo una "decisione a metà tra populismo sindacale e politico." Intanto i parlamentari M5S di Taranto incontreranno i sindacati per un confronto sugli esuberi con Fioramonti,indicato dai M5S come ...