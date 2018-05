Iliad sbarca in Italia entro il 21 giugno

Iliad/ L'operatore francese sbarca in Italia - dal 2 aprile possibile la portabilità del numero : Iliad, L'operatore francese sbarca finalmente in Italia. Dal 2 aprile sarà possibile la portabilità. In anteprima arrivano anche i prezzi e le tariffe per i nuovi piani che verranno lanciati(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:25:00 GMT)