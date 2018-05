Il Venezuela alla vigilia di un' elezione storica

Tensioni sul petrolio : riemerge l’allarme Venezuela : Nell'industria petrolifera cresce l'allarme per il Venezuela . La situazione nel Paese si è ulteriormente aggravata dopo che ConocoPhillips ha vinto un arbitrato internazionale per gli...

Il Venezuela di Maduro - piegato dalla crisi - ha finito anche le ostie. Arriva in aiuto la Colombia : Nicolas Maduro si è opposto finora a quasiasi intervento umanitario dall'estero, negando la realtà di un Venezuela piegato da una crisi economica drammatica. Ma all'offerta dei vescovi Colombiani di Cucuta è stato impossibile dire di no, perché non c'erano neanche le ostie per le messe della Settimana Santa. La diocesi della città di frontiera sono state donate 250 mila ostie alle chiese delle città ...