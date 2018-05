Il trailer della nuova serie di Magnum Pi

Mission Impossible : Fallout - il trailer del sesto capitolo della saga : Inseguimenti in motocicletta, in camionette della polizia, in elicottero, e ovviamente salti inumani dalle finestre e da un palazzo all’altro: il nuovo trailer di Mission Impossible: Fallout, il sesto capitolo nella saga spionistica e d’azione, ripropone tutti gli ingredienti che hanno reso famosa questa serie di film. E ovviamente torna anche Ethan Hunt, l’agente segreto interpretato dall’inossidabile Tom Cruise, che ...

OUTLANDER - Prime foto promozionali - promo - sintesi e trailer della quarta stagione! : Dopo il rinnovo della serie per altre due stagioni e l'annuncio della premiere, OUTLANDER 4 si presenta con le foto promozionali, il promo, il trailer e una sintesi di quanto sappiamo finora dei nuovi episodi!Attenzione: Spoiler!La quarta stagione di OUTLANDER comincerà nel prossimo mese di Novembre e sarà tratta dal quarto libro della saga di Diana Gabaldon, Drums of Autumn.Vedremo Jamie, Claire e il loro nipote Ian cercare il proprio ...

The Predator - ecco il teaser trailer del nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...

'Loro 2' di Sorrentino : da oggi il secondo capitolo della saga su Berlusconi - trailer - : Esce oggi, giovedì 10 maggio, al cinema 'Loro 2' di Paolo Sorrentino in 520 copie distribuito da Universal Pictures. A due settimane dall'esordio di 'Loro 1', i due capitoli della saga su Silvio ...

13 Reason Why 2 - trailer ufficiale online : ecco cosa abbiamo capito della seconda stagione : 13 Reason Why 2, trailer ufficiale online: ecco cosa abbiamo capito della seconda stagione Il suicidio di Hannah , Katherine Langford, sembra essere solo la punta dell'iceberg, anche se non è chiaro ...

Arrested Development : il trailer e la data del debutto della quinta stagione : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della quinta stagione della serie Arrested Development , in arrivo sulla piattaforma di streaming il 29 maggio. Nei nuovi episodi i Bluth sono di nuovo insieme e pronti a ottenere il premio come miglior famiglia dell'anno, una situazione che aiuterà Lindsay a iniziare la sua campagna ...

Luke Cage : il trailer della seconda stagione della serie Marvel : Netflix ha diffuso il trailer della seconda stagione della serie Luke Cage , in arrivo sulla piattaforma di streaming il 22 giugno. Il protagonista della serie si ritroverà nelle tredici puntate inedite ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si mostra nel nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

