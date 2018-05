Il supporto degli amici per Emma in concerto a Roma | da Giorgia a Paola Turci | video e

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018)inapre ufficialmente il tour per Essere qui. Dopo la data zero che l'ha vista protagonista al Pala Arrex di Jesolo, l'artista salentina ha ufficialmente aperto la sessione di live che ha voluto organizzare per ildel suo nuovo disco di inediti rilasciato su etichetta Universal Music Italia. Com'era prevedibile, ampio spazio è stato concesso ai brani inseriti nella sua ultima espressione discografica, con tutte le tracce presenti nella scaletta. Immancabile, quindi, l'esecuzione dei già tre singoli rilasciati dal nuovo album, con L'Isola, Effetto Domino e Mi parli piano. In questo tour,si mette in gioco anche come musicista imbracciando la chitarra che suona fin da quando era bambina. A supportarla, anche alcuni musicisti d'eccezione come Paul Turner dei Jamiroquai che ha suonato anche nel disco che l'artista ha rilasciato il 26 gennaio ...