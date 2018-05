Il sogno di Renzo Rosso | “Compro il Vicenza e lo fondo col mio Bassano”

gqitalia

: RT @Rinaldi_euro: Da italiano aspetto da troppi anni il riscatto del nostro Paese! Vi supplico @luigidimaio e @matteosalvinimi fate partire… - amato_renzo : RT @Rinaldi_euro: Da italiano aspetto da troppi anni il riscatto del nostro Paese! Vi supplico @luigidimaio e @matteosalvinimi fate partire… - AlicePizzakaiju : A me il #Manzoni ha segnato così tanto che cito #iPromessiSposi ad ogni frase. Così gli ho dedicato una #ricetta di… - Vicenza_Today : Quelli che...mi sembra un sogno. Quelli che...piuttosto chiudiamo tutto. E voi che ne pensate? #renzorosso… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dalla moda allo stadio la distanza è breve se ti chiami, vesti già delle squadre e puoi permetterti di soddisfare i tuoi desideri. Il fondatore della Diesel ha presentato infatti un’offerta per acquisire la proprietà delCalcio, uno dei club più antichi d’Italia (nato il 9 marzo del 1902) con una Coppa Italia in bacheca e ildella Coppa delle Coppe del 1998 svanito solo in una sfortunata semifinale contro il Chelsea di Zola, Di Matteo e il Vialli allenatore-giocatore. Fasti di un tempo lontano impossibili da dimenticare oggi che l’ex Lanerossi naviga in pessime acque. Mentre sul campo la squadra è in lotta per evitare la retrocessione in Serie D – si gioca lo spareggio contro il Santarcangelo nei prossimi due fine settimana – la società è stata dichiarata fallita dal tribunale cittadino lo scorso 18 gennaio ed è sotto il controllo del curatore ...