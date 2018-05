Il Segreto | Canale 5 | venerdì 18 maggio cancellato il serale | e poi?

Il Segreto : sospeso dalla prima serata di Canale 5 Video : Il Segreto, la serie tv spagnola in onda ininterrottamente dal 2013, mai come quest'anno, ha subito un drastico calo di ascolti. Sicuramente, ad aver influito alla riduzione di share e telespettatori è stata la collocazione nello scorso preserale estivo dove la soap è stata letteralmente disintegrata dal quiz di Rai 1 [Video] Reazione a Catena. Per questo motivo, salvo smentite dell'ultima ora, si sta pensando alla realizzazione di un game show ...

Il Segreto : sospeso dalla prima serata di Canale 5 : Il Segreto, la serie tv spagnola in onda ininterrottamente dal 2013, mai come quest'anno, ha subito un drastico calo di ascolti. Sicuramente, ad aver influito alla riduzione di share e telespettatori è stata la collocazione nello scorso preserale estivo dove la soap è stata letteralmente disintegrata dal quiz di Rai 1 Reazione a Catena. Per questo motivo, salvo smentite dell'ultima ora, si sta pensando alla realizzazione di un game show estivo ...

Una Vita Tv soap Canale 5 : il Segreto di Elvira Video : Le anticipazioni Tv della soap opera Una Vita svelano che nel passato della famiglia di Elvira si nasconde un grande segreto che riguarda la moglie del colonnello Valverde, morta in circostanze alquanto misteriose. La ragazza vorra' vederci chiaro e quello che scoprira' dara' Vita ad una nuova, intricatissima storyline...Di to i dettagli. Anticipazioni Una Vita trame spagnole: cosa nasconde il colonnello Valverde? Stando alle anticipazioni Tv ...

Il Segreto venerdì 4 maggio 2018 : appuntamento in prima serata Canale 5 : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Dolores non si arrende all'evidenza e crede che ...

Il Segreto Canale 5 - trame dal 16 al 21 aprile : chi è il padre di Ana? Fe addio Video : #Il Segreto Canale 5, le anticipazioni dal 16 al 21 aprile 2018: continuano le avventure ambientate nel piccolo paesino di Puente Viejo, che ha visto il ritorno di Candela e la morte di Ana, la figlia di Julieta. Nelle trame di questa settimana, scopriremo sconvolgenti retroscena che riguardano due dei personaggi più amati. Di to le trame dettagliate della soap opera. Puntate Il Segreto in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 aprile: la ...

Maratona Il Segreto 13 aprile su Canale 5 : ben tre episodi in prima serata - anticipazioni : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Matias e Marcela sono sempre piu' affiatati e ...

Palinsesti Mediaset Giugno-Luglio 2018 : La Soap Opera Il Segreto cambia canale! : Mediaset ha stilato i nuovi Palinsesti per il mese di Giugno 2018. L’amata Soap Opera spagnola Il Segreto subirà una variazione. Andiamo a scoprire anche quando la fiction Sacrificio D’Amore tornerà in onda! E Temptation Island quando verrà trasmesso? Scopriamolo insieme! La rete privata ha già pubblicato i Palinsesti che riguardano il mese di Giugno e Luglio 2018. Ebbene andiamo a scoprire quali programmi Mediaset accompagneranno i ...

Il Segreto cambia canale - ecco quando e perché Video : #Il Segreto cambia canale di messa in onda. La soap opera spagnola continua ad appassionare milioni di telespettatori, in particolar modo dopo l'entrata ufficiale del nuovo personaggio principale, Julieta Uriarte. La giovane, paragonata a Pepa Balmes, ha dovuto affrontare l'incolmabile vuoto dopo la morte di Anita, arsa viva nell'incendio appiccato da Prudencio e Mauricio per ordine di Francisca. Nemmeno l'amore di Saul è riuscito ad alleviare ...

Il Segreto sospeso da Canale 5 - cambia rete : ecco la nuova programmazione Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de [Video] Il Segreto [Video], la soap opera di Aurora Guerra, in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le ultime novita' ci svelano che Mediaset ha preso una decisione clamorosa dopo i bassi ascolti riscontrati dalla telenovella iberica nell'ultimo periodo. Basti pensare che collezionava oltre 4 milioni di telespettatori nei primi anni di messa in onda. sospeso Il ...

Cancellato Il Segreto su Canale 5 : la decisione definitiva di Mediaset : Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto della telenovela Il Segreto su Canale 5. Le ultime novità ufficiali di queste ore svelano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene per un cambio di rete per la soap che non verrà più ...

Il Segreto news : nuovi cambi orario e canale : Novità in vista per la soap iberica il Segreto che vedrà, ancora una volta, un cambio di palinsesto. Non solo anticipiamo che durante la prossima estate 2018 ci saranno cambi di orario, ma salvo ulteriori aggiornamenti anche uno spostamento di rete emittente. Novità per Il Segreto durante la settimana pasquale Abbiamo già parlato di ciò che succederà nelle trame de Il Segreto per le puntate della prossima settimana e precisamente quelle ...

Canale 5 stasera : c'è Il Segreto - anticipazioni doppio appuntamento 26 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Prudencio incontra Julieta e se ne innamora senza ...