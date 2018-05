Il Segreto | anticipazioni luglio | il figlio di Nazaria viene rapito

IL CONFINE - MINISERIE RAI 1/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : Emma svela il suo Segreto : Il CONFINE anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:55:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA non perde d’occhio JULIETA e… : A Il Segreto, le prossime settimane segneranno una sorta di “svolta professionale” per la nostra JULIETA Uriarte (Claudia Galan). Come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post, la ragazza riuscirà a costruire in appena cinque giorni una casa per la compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), rimasta sola e con tre figli a carico dopo essere stata abbandonata da un marito violento. L’impresa, neanche a dirlo, ...

Il Segreto anticipazioni 17 maggio 2018 : Candela chiede al marito di rinunciare alla sua vendetta : La moglie del Santacruz vorrebbe che Severo mettesse da parte la sua vendetta contro Donna Francisca ma l'uomo ha altri piani.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 17 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 17 maggio 2018: Candela Mendizabal chiede al marito Severo Santacruz di rinunciare alla sua vendetta contro donna Francisca Montenegro… Mauricio Godoy fa capire chiaramente alla “moglie” Nazaria che tra loro non potrà mai esserci nessun coinvolgimento sentimentale… Aquilino Benegas alza la posta e minaccia di chiudere Los Manantiales e di licenziare tutti i dipendenti che vi ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 21-26 maggio 2018 : Saul e Julieta si lasciano! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 21 maggio a sabato 26 maggio 2018: Saul sceglie di rompere con Julieta, Candela e Severo in crisi… Anticipazioni Il Segreto: Adela si prende la sua rivincita su Aquilino! Candela vuole scappare dalla città senza Severo! Saul e Julieta battibeccano in pubblica piazza e si lasciano! Raimundo inizia a sospettare di Prudencio… Pronti a regalarci intense emozioni sono i prossimi episodi ...

Il Segreto anticipazioni : il matrimonio di FRANCISCA e RAIMUNDO [FOTO] : Ne avevamo già parlato mesi fa in riferimento alle puntate spagnole de Il Segreto, ma ora torniamo a farlo perché tra qualche tempo toccherà a noi italiani assistere a delle scene davvero speciali: eh sì, prossimamente FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra) diventeranno finalmente marito e moglie, anche se la cerimonia verrà accompagnata da alcuni imprevisti. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà attraverso le ...

Il Segreto anticipazioni : VICENTE rapisce il figlio di NAZARIA : Grandi tensioni in arrivo per la povera NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas) nelle prossime puntate de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la governante di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) riceverà la visita di VICENTE (Jorge Coralles), un suo vecchio nemico, e dovrà cominciare a temere per la sua incolumità… Secondo quanto segnalano le anticipazioni, VICENTE vorrà che NAZARIA gli ...

Il Segreto anticipazioni 16 maggio 2018 : Saul confessa a Francisca il suo amore per Julieta : Il giovane Ortega, dietro consiglio di Raimundo, rivela a Francisca i sentimenti che prova per Julieta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 16 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 16 maggio 2018: Raimundo Ulloa e Saul Ortega hanno un confronto tra di loro e si confidano le rispettive opinioni sull’amore… Julieta Uriarte, dopo la dichiarazione d’amore che le ha fatto l’amato Saul, decide di ritornare a vivere a Puente Viejo… Raimundo consiglia a Saul di riferire subito a Donna Francisca, prima che lei lo scopra, che è innamorato di ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimana da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 : Siamo arrivati alle anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra Il Segreto. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 vedremo Adela e Gracia che per contrastare il volere di Aquilino gli mostreranno una delega fatta a loro da Hernando. Entrambe le donne sono autorizzate alla gestione della tenuta de Los Manantiales, in assenza del Dos Casas. Nel frattempo Saul si sente in colpa per ciò che è accaduto alla matrona, in seguito ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate tedesche : il Segreto di Alicia : Ecco con le anticipazioni tedesche della soap Tempesta d’amore. Ricordiamo che gli episodi vengono trasmessi in orario preserale da Rete 4. Alicia, Christoph e Viktor attireranno su di loro l’attenzione sulle prossime puntate, il motivo? Presto detto! Ricordate che Alicia era attorniata da un alone di mistero che non è mai stato svelato? Ebbene si verrà a sapere che ella attende un figlio, da suo marito. Non sarebbe un problema, se ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Emilia e Alfonso rinchiusi e torturati : anticipazioni spagnole Il Segreto: il generale Pérez Ayala tortura Emilia e Alfonso Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano inquietanti episodi su Emilia e Alfonso. I due coniugi Castaneda sono costretti ad affrontare l’ira del generale Pérez Ayala. Quest’ultimo arriva a Puente Viejo dopo la morte di suo figlio, ucciso da Nicolas. Tornando un po’ […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 26 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018: Adela e Gracia mostrano ad Aquilino un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales. Saul si sente responsabile di quanto accaduto a Donna Francisca e non riesce a trovare pace. Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo davanti a una scelta definitiva. Nel frattempo, Onesimo e ...

Il Segreto anticipazioni - cosa succederà a INIZIO GIUGNO 2018 : Scopriamo insieme le anticipazioni su tutto quello che accadrà a Il Segreto negli episodi in onda a INIZIO GIUGNO 2018: Saul inizia a perdere gli operai a causa di Severo e Carmelo. Decisi ad approfittarsi dell’ictus subito da Francisca Montenegro (Maria Bouzas), Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) boicotteranno il progetto di coltivazione sperimentale di Saul (Ruben Bernal) e faranno sì che tutti gli operai della ...