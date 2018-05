Il retroscena Il premier ai Cinque Stelle e la Lega al Viminale Ecco lo schema del

[Il retroscena ] Berlusconi ci prova : pronto a fare il premier. E Cottarelli molla Di Maio e Salvini : "Ridicoli" : ... e tornato candidabile dopo anni di purgatorio, Berlusconi ha deciso di salire sul suo aereo e di raggiungere la capitale della Bulgaria più per farsi vedere che per discutere della politica ...

Giulio Tremonti - il retroscena : come hanno bruciato l'ipotesi di proporlo premier - l'ombra di Silvio Berlusconi : Alle 17.30, appena si è capito che Luigi Di Maio e i suoi si erano presentati da Sergio Mattarella con un pugno di mosche in mano, lo spread, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli ...

[Il retroscena ] Sapelli - premier per una notte del governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione- governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

'Di Maio premier - ministri del Pd e poi per Renzi...'. retroscena bomba : così il Colle ci voleva rovinare : Al governo con Luigi Di Maio , al posto di Matteo Salvini , c'era Matteo Renzi . È il Fatto quotidiano a pubblicare un Retroscena dettagliatissimo sulle manovre di Sergio Mattarella , che per alcuni ...

[Il retroscena ] Salvini - Di Maio e le due ore da soli. "Aspettate sms" - poi arriva l'ordine. Il premier Lega-M5S c'è : Fatto è che nella giornata in cui sembrava che dovesse saltare tutto - tensioni interne, insulti a vicenda, la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi, il suo possibile ritorno in Parlamento, l'...

Luigi Di Maio - il retroscena clamoroso. La ridicola offerta a Matteo Salvini : 'Io premier - e tu...' : Un grosso problema per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : si chiama premier . È difficile la quadra per individuare il 'nome terzo' da piazzare a Palazzo Chigi senza scontentare Quirinale , Lega e M5s . ...

[Il retroscena] I sette ostacoli per il governo Lega-Cinque Stelle. Il giallo del conflitto d'interessi e un ambasciatore premier : ... il potere di nomina insieme con il presidente del consiglio, : Interni, Esteri, Economia, Difesa. Ieri il Capo dello Stato, ospite a Firenze all'università Europea per lo "State of the Union" ha ...