Il Real Madrid scatenato | non solo Neymar | nel mirino anche Mbappé

Dalla Spagna : 'Neymar - c'è l'accordo con il Real Madrid' : ROMA - Il Real Madrid avrebbe chiuso la trattativa con il brasiliano Neymar , attaccante del Paris Saint-Germain che, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Depurtivo , dovrebbero mettersi d'accordo ...

Real Madrid - no a Neymar? Allora a capofitto su Mbappè… : Real Madrid alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, dopo la netta chiusura del Psg per Neymar, si cambia obiettivo Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Psg Kylian Mabppé come grande rinforzo per la prossima stagione. Le voci dell’interesse del club merengues su Neymar Junior sarebbero state solo un’enorme cortina fumogena per non rivelare troppo presto le vere intenzioni del club blanco. Il ...

Real Madrid - il figlio di Marcelo palleggia coi blancos. Un fenomeno a 9 anni : Il piccolo Enzo Viera in un video palleggia di testa con i campioni merengues, mostrando tutto il suo talento

LIVE Europa League - Finale Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA : come seguirla in tempo Reale e vederla in tv. Il programma e l’orario : Oggi mercoledì 16 maggio si gioca la Finale dell’Europa League 2018. Atletico Madrid e Marsiglia si sfidano a Lione per la conquista del secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita particolarmente appassionante e avvincente con gli spagnoli che partiranno però con tutti i favori del pronostico, desiderosi di alzare al cielo la terza Europa League della loro storia mentre i francesi cercano la prima gioia dopo ...

Messi : “vedere Neymar con la maglia del Real Madrid sarebbe terribile” : Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid “sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona“. A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi. “Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso”, ha detto l’asso argentino al canale ...

Finale Champions League - Real Madrid-Liverpool : su che canale vederla in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro. Data - programma e orario : Real Madrid e Liverpool si sfideranno nella Finale della Champions League 2018 di calcio, in programma sabato 26 maggio allo Stadio Olimpico di Kiev. Nella capitale dell’Ucraina si assegnerà il titolo più prestigioso, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per alzare la ricchissima e prestigiosa Coppa dalle grandi orecchie che assicura grandi onori e ricchi premi in denaro. La corazzata spagnola va a caccia del terzo trionfo ...

Real Madrid - Benzema e la collezione d'auto da 3 - 5 milioni : Da sempre ha due grandi passioni Karim Benzema: i gol e le auto. Il centravanti del Real Madrid, infatti, possiede un'incredibile collezione di macchine, per un valore che si aggira attorno ai 3,5 ...